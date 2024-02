«Vorrei vederti dal vivo, ma non posso permettermelo». Emma Marrone regala un biglietto a una fan che le ha scritto su TikTok

Emma Marrone chiama a raccolta i fan per il proprio tour, ma c'è una persona che le scrive che potrebbe non farcela per motivi economici. Pronta la risposta della cantante salentina: «Te li regalo io». E il gesto fa il giro del web. Il tutto è avvenuto su TikTok, dove Emma aveva esortato i fan ad acquistare i biglietti dei concerti. «Speriamo che ce la farò. Sono separata e con tre figli. Con tutte le spese che ci sono in casa, vederti è il mio sogno. Ti voglio bene», la risposta di una signora, evidentemente in difficoltà in questo momento.

«Te li regalo io», la risposta.

La storia è diventata già virale, centinaia i commenti di approvazione su TikTok. Emma è stata a Sanremo con il brano Apnea, 14esima in classifica generale ma il singolo è già un successo in streaming e in radio. Il tour inizierà da Moncalieri il 13 giugno prossimo.