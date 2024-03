Pasquetta a Parco Gondar a Gallipoli: 15 ore di divertimento no stop. Ecco tutti gli ospiti

Pasquetta a Parco Gondar: 15 ore di musica no stop a Gallipoli. Il 1 aprile si trascorrerà con Mandrake, The Lesionati, Niccolò Torielli, Tekemaya, Io Te & Puccia, Cesko, Mundial, Kawabonga, Praja On Tour, Big Mama, Vega On Tour e tanti altri. L'area Parco ospiterà 7 palchi, più di 100 artisti, live e djset, per 15 ore no stop dedicate all’arte, alla musica, al teatro, alla cultura con l’angolo letteratura, writers, artisti di strada e il luna park ancora più grande, ma anche l'area relax e picnic, street food e l'area dedicata ai più piccoli e alle famiglie.

Si parte alle 11

A partire dalle 11 di mattina, contemporaneamente su sei palchi si passerà dalla taranta al divertentismo, dall’elettronica al roots reggae, dalla trap al reggaeton, passando per la techno, l’edm e la musica italiana e internazionale.

Il primo palco, la Pineta, è tutto per chi ama scatenarsi sui suoni mediterranei e popolari all’insegna del divertimento! Ospiterà i sound esplosivi di Io, Te & Puccia feat. Cesko, Accasaccio, Gli Avvocati Divorzisti, Luigi Brunø Triø, Nutriazionisti, le spettacolari coreografie del Kawabonga Party e le selezioni musicali di Big Mama, Dancehall vs Reggaeton, Mck, Praja On Tour, Raffy, Vega On Tour.

Il second stage, Kinza, vedrà susseguirsi i djset dei party più in voga del momento con Badabing, Balla Italia, Caramelo, Diavla, Groove Therapy, Kabana On Tour, Machika, Noche Loca, Rainboll, Rewind, Salento Pie, Shawty, Unifest, Vibras.

Il terzo palco, l’Hangar, ricostruisce la maratona techno ideale per i clubbers con Andres, Dario Rausa b2b DFKY, Davide Giannelli b2b Carlo Toma, Fabluz, Fourth, Gianni Sabato, Hotswing, Luciano Esse, Luciano Licchetta, Marco Conte, Michele Hertz, Pierpaolo Tanisi b2b Stefano Malorgio, The Bros, The Clan, Troony, per chiudere in bellezza con il live dei MOEAIKE, il duo di producer elettronici che ha dedicato un intero album al Parco Gondar.

La quarta pista, Sound System, una vera e propria dancehall sul prato “Pasquetta Style”, sarà animata dalle sonorità reggae di Alemandowski, Bindolo, Heavy Hammer, Hypest Team, Kooloometoo Sound System, Mighty Bass, Paparina, Postino, Run It Sound, Simon Diggin, Simon GS & Gaiser, Stereo5, Tolo Fam.

Sul quinto palco, Natura, troveranno musica per le loro orecchie gli amanti di musica ricercata e indipendente, con le esibizioni live e djset di Mundial, Inude, Tetrixx, Donato Barbaro, Dubin, Dummingdum, Kee Ciardo, Marco Pellico, Max Nocco, Kosmik.

Il sesto palco, Quercia, sarà occupato dalle rivoluzioni sonore di Adamo Cotardo b2b Francesco Lubelli, Alex De Salve, Andrea Fiusco, Bevil & Icaro, Blastereo, Carlo Nax, Checco C, Colapietro Sofia b2b Paolo Peluso, Giulia Fracella, Davide Cagnazzo, Davide Valente, Jerry Gala, Lady Dj, Luii, Manuele Arghirò, Marco Esposito, Marco Rollo, Morris, RBIT, Salento Guys, Tony Subk.

Il nuovissimo settimo stage, Terrazza, vedrà susseguirsi tra live e djset le giovani leve della musica salentina, con Alessandro Sabato, Alessio Centonze, Angelo Tiragna, Colucci Francesco, Eigi, Enrico Greco, Fabrizio Trianni, Giulio Serio, Haze, Jimmy Enne, Kata Dj, Lorenzo De Donno, Mario Esposito, Martella, Miss Trerix, Musa, Noeemi, Paolo di Florio, Peco, Phill, Sadboymich, Simone Elia.