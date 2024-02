Sanremo 2024, la classifica Fimi: Mahmood primo, Geolier secondo, Angelina Mango solo quarta

A una settimana da Sanremo 2024, la classifica dei singoli Fimi (Federazione industria musicale italiana) certifica il successo del Festival. Per il quarto anno consecutivo, infatti, i brani in gara alla kermesse occupano l’intera Top Ten Singoli della "Top Of The Music" nella settimana successiva all’uscita. Ma l'ordine in classifica non rispecchia quello della finale di Sanremo. Anzi, ci sono delle sorprese.

Sanremo 2024, la classifica Fimi premia Mahmood

Il primo posto è tutto di Mahmood con la sua "Tuta Gold" (solo sesto al Festival), già certificato come il brano italiano più ascoltato al mondo dalle principali piattaforme di streaming. Sul podio Fimi troviamo poi al secondo posto Geolier con "I p' me, tu p' te" e Annalisa con "Sinceramente" terza. Al quarto posto c'è "La noia" di Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024.

La classifica prosegue con "Casa mia" di Ghali, "Tu no" di Irama, "Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors, "Tutto qui" di Gazzelle, "Click boom!" di Rose Villain, "Vai!" di Alfa e così via.

Un risultato da record per il Festival, sebbene il pubblico "reale" della musica italiana ne abbia parzialmente stravolto la classifica finale

La compilation "Sanremo 2024" esordisce conquistando subito la vetta della classifica Fimi degli album. Sul podio, al secondo e terzo posto, salgono Annalisa con "E poi siamo finiti nel vortice" e Geolier con "Il coraggio dei bambini - Atto II". Seguono nell'ordine: Sfera Ebbasta con "X2vr", Kanye West & Ty Dolla $ign con "Vultures 1", Emma con "Souvenir", Club Dogo con "Club Dogo", Loredana Bertè altra new entry con "Ribelle", Dargen D'amico con "Ciao America" e Tedua con "La Divina Commedia".