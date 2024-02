Angelina Mango ha il Sole in Ariete e la Luna in Scorpione: il pianeta Marte che governa entrambi i segni svolge un ruolo di primo piano e fa di lei una combattente, una persona schietta, immediata e impulsiva.

Marte in Sagittario è legato alla fiamma e alla brace nascosta. L’Ariete le dona la forza vitale inarrestabile della primavera, un’energia che abbatte i limiti e trasforma tutto quello che tocca. È la scintilla che infiamma, una vitalità fatta di slanci improvvisi, di avventure che rinnova costantemente perché quello che la fa veramente vibrare è soprattutto la sfida. Il Sole è inserito in una struttura armoniosa che la porta a favorire la velocità e a bruciare le tappe stimolata dalla competizione, perché in quel contesto è capace di dare il meglio. Ma poi attraverso l’Ascendente in Bilancia Angelina cerca il dialogo e la seduzione, desidera piacere a un partner che le offra un punto di riferimento così come ha bisogno di un pubblico da conquistare e sedurre. Venere, che governa il segno, è in Ariete congiunta a Mercurio, configurazione che aggiunge a questo quadro una grande irrequietezza e la rende curiosa, volubile ed eclettica.

La Luna in Scorpione descrive una femminilità più segreta, fatta di sensualità e fascino, che ama avvolgersi di un velo di mistero. Il segno si avvale del dubbio come di un bisturi per innescare periodiche crisi, che alimentano profondi processi di trasformazione. Con Urano in quadrato alla Luna, per Angelina la libertà costituisce un valore irrinunciabile, una condizione di base che precede tutto il resto e le garantisce un margine di originalità quasi identitario. Se l’Ariete procede in maniera impulsiva, il lato Scorpione è più frenato. Lento nello scaldare i motori, trova in un’ostinazione a tratti ossessiva la chiave per la vittoria. Questo è un lato molto meno accomodante, al quale è preferibile evitare di pestare i piedi. La congiunzione di Marte e Plutone, entrambi nel Sagittario, colora la sua vitalità di toni quasi selvatici, non è facile addomesticarla del tutto, c’è in lei qualcosa che sfugge perché ubbidisce ad altri parametri, che la rendono enigmatica e difficile da definire. Il successo travolgente di Sanremo per lei è solo l’inizio, tra maggio e luglio e poi di nuovo nei primi mesi del prossimo anno, con il ritorno di Giove sulla posizione natale, sarà protagonista di nuovi exploits prestigiosi…