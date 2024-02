Angelina Mango, chi è il fidanzato Antonio Cirigliano: «Conviviamo, sono innamoratissima»

Non voleva farsi beccare. Ma non c'è riuscita. Il settimanale Gente ha "beccato" Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo, la prima donna dopo nove anni a portarsi a casa l’ambita statuetta, camminare nella notte a Sanremo con il suo ragazzo. Provano a far finta di niente. Ma il paparazzo è più bravo di loro questa volta...

Chi è il fidanzato

"Lui - scrive il settimanale diretto da Umberto Brindasi - è Antonio Cirigliano, 24 anni, chitarrista, da due anni e mezzo al fianco di Angelina".

Ma i due ragazzi si conoscono da più tempo. "I due hanno iniziato a lavorare insieme sul palco già da molto prima, esibendosi a festival e serate, e poi dalla loro amicizia è nato l’amore".

Qualcuno pensava che tra loro fosse finita prima del Festival, ma Angelina, ospite da Mara Venier, a Domenica In ha smentito: «Non è vero che ci siamo lasciati. Conviviamo, sono innamoratissima».

Dove vivono

Una vita nella musica. Inevitabile quando sei figlia del compianto cantante Pino Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. Inevitabile anche per i suoi fratelli. Filippo, fratello maggiore di 6 anni, è batterista. Da quando suo papà non c'è più, Angelina si è trasferita con la sua famiglia a Milano. Per lei è sempre un punto di riferimento. «Mia mamma mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore. Mia mamma ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore. Quello che ha fatto è stato meraviglioso».