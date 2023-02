Salento, al distributore di benzina con un fucile: colpito un barista, poi via con l'incasso. Banditi in fuga

Rapina a mano armata, questa sera verso le 19.15 a Ruffano presso un distributore di benzina nella zona industriale. Attimi di terrore si sono vissuti quando sono arrivati alla stazione di servizio due uomini incappucciati a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata a Montesano. I due malviventi, con il viso coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nel bar puntando l'operaio con un fucile a canne mozze per farsi consegnare l'incasso. In cassa c'erano circa 6.000 euro.

Aggredito l'operaio

I due malviventi hanno comunque spintonato l'operaio intento ad aprire il registratore di cassa, colpendo in pieno petto con il calcio del fucile, facendolo cadere per terra. Sono poi scappati senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casarano e i colleghi della locale stazione. L'operaio è stato accompagnato in ospedale per il dolore al petto dopo il colpo inferto dai delinquenti. Al vaglio i video prodotti dalle telecamere di sorveglianza.