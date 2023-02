Salento, in casa di un'anziana per aggredirla e rapinarla: denunciata una coppia di 50enni

Individuati i due presunti responsabili della rapina avvenuta, ai danni di una pensionata 84enne, a Morciano di Leuca, il 14 novembre scorso. I due, un 51enne e una 52enne del luogo, sono stati denunciati in mattinata dai carabinieri della compagnia di Tricase con le accuse di concorso di rapina, lesioni personali e indebito utilizzo di carta di pagamento (avrebbero usato la carta dopo la rapina). Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due sono ora indagati in stato di libertà.

I fatti

I fatti risalgono a tre mesi fa. La vittima, una pensionata del posto, era stata aggredita da un individuo, travisato da passamontagna che, in tarda serata, si era introdotto all’interno della sua abitazione raggiungendola in cucina, approfittando della porta di ingresso lasciata aperta. Qui, dopo averla strattonata con violenza, le ha sottratto il portafogli custodito all’interno della borsa e contenente, oltre ai documenti personali, 150 euro in contanti.

Dopo la rapina, l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. Le indagini sono partite immediatamente con il lavoro congiunto dei carabinieri della compagnia di Tricase e della stazione di Salve. I militari hanno raccolto e acquisito i filmati ricavati dai circuiti di videosorveglianza e ascoltato le testimonianze raccogliendo a carico dei presunti colpevoli elementi necessari per esporre denuncia a loro carico.