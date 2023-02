Aggredisce una donna e le ruba la borsetta: arrestato dopo neppure 24 ore

Ha aggredito e spinto un'anziana donna nel portone della propria abitazione, lasciandola sanguinante per terra, per una rapina. Un uomo è stato arrestato a Bari questa mattina, l'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in via De Giosa, nel pieno centro del capoluogo.

La ricostruzione

La donna, che camminava appoggiandosi a un bastone e per questa ragione probabilmente era stata individuata come una facile preda, è stata poi soccorsa e portata in ospedale dove è stata ricoverata con una prognosi di un mese. L'uomo è stato individuato grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e arrestato un paio d'ore dopo l'aggressione da personale della Squadra Mobile della Questura di Bari che lo ha individuato in una zona normalmente frequentata da persone senza fissa dimora ed indigenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il rapinatore ha seguito la donna sino all'interno dello stabile in cui vive e, dopo averla scaraventata violentemente a terra, si è impossessato della borsa per poi fuggire.