Liste, centrodestra alla prova: Messuti tentato da Forza Italia

Regionali di primavera: centrodestra alla prova delle liste. E un esercito di aspiranti candidati al Consiglio regionale già pronto a scendere in campo. Qualunque sia il profilo del generale alla testa della coalizione. E qualsiasi sia l'esito del confronto sul tavolo romano dove in queste ore la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, continua a spingere blindando la candidatura a presidente dell'europarlamentare Raffaele Fitto . Che, nella coalizione, resta in pole position (leghisti permettendo) per la corsa a Governatore.Ma sul territorio, intanto, è già aperta un'altra partita e si lavora già alla composizione delle liste. Trovare la quadra non sarà facile perché i tasselli da incastrare non sono pochi. All'elenco dei volti noti - big del centrodestra e consiglieri regionali uscenti a caccia di riconferme nelle ultime ore si è aggiunta infatti una pattuglia di nuovi ingressi. Amministratori, ex sindaci, onorevoli di diversa estrazione politica che puntano a ritagliarsi un posto al sole in Consiglio regionale. Facendo leva proprio sulle liste del centrodestra e a partire proprio da quella della Lega. È il caso dell'ex sindaco di Otranto, Luciano Cariddi, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo ingresso nel partito di Matteo Salvini. L'ex esponente centrista e per molti anni vicino all'Udc di Salvatore Ruggeri, dopo settimane di trattative nella serata di lunedì ha detto addio allo Scudocrociato per fare il suo ingresso ufficiale nel Carroccio.Un'adesione benedetta dal vice segretario federale del partito Andrea Crippa e attraverso la quale Cariddi punta dritto a Bari. «Oggi si apre una nuova storia con il partito della Lega, dove proverò, come ho sempre fatto, a trasferire nell'azione politica quel sistema di valori che mi appartiene, e che non potrà certamente mutare, quale persona che si riconosce nell'area moderata del centrodestra, coltivando il dialogo aperto con tutti gli altri interlocutori politici» ha fatto sapere l'ex sindaco di Otranto, affidando ad un post su Facebook il ringraziamento al segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa e a Ruggeri.A dire addio al suo passato, seppure recente, di fedelissimo questa volta del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Saverio Congedo è stato il consigliere comunale, Giorgio Pala. Anche per lui nella serata di lunedì ingresso ufficiale nella Lega. Per lui, però, nessuna ipotesi di candidatura alle regionali. Almeno per il momento. Ancora tutta da decifrare, infine, la partecipazione alla convention leghista dell'ex onorevole Ugo Lisi. Seppure dall'entourage del Caroccio venga data per certa la sua l'imminente adesione al partito, l'ex esponente di Alleanza Nazionale e sostenitore della senatrice Adriana Poli Bortone alle ultime amministrative leccesi sceglie la consegna del silenzio. La sua adesione alla Lega, tuttavia, potrebbe tracciare la strada di una candidatura alle regionali? Si vedrà.Candidatura quasi certa, invece, per il nuovo dirigente regionale Paolo Pagliaro, editore televisivo e leader del Movimento Regione Salento. Ma della partita potrebbe essere anche Federica De Benedetto, ex forzista e coordinatrice regionale del movimento che fa capo al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Tra le fila dei fittiani, invece, candidatura certa l'ex presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone. Ma anche per Luigi Manca, consigliere regionale uscente e già eletto nella lista Movimento politico Schittulli-Area Popolare. Pronto a scendere in campo anche il consigliere regionale uscente Saverio Congedo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.Grandi manovre anche in Forza Italia che continua a lavorare sulla candidatura di Antonio Buccoliero. A condividere la lista con il colonnello e vice comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, potrebbe esserci anche il consigliere regionale uscente Aldo Aloisi. Tra i nuovi ingressi, invece, un posto in lista potrebbe essere riservato a Vincenzo De Giorgi, attuale consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Copertino. Ma anche al sindaco di Tricase Carlo Chiuri che in queste settimane sta valutando l'opportunità di lasciare la sua poltrona a Palazzo Gallone per imboccare la strada di una candidatura. Riserva che non ha ancora sciolto.Stessa fase di valutazione anche per Gaetano Messuti, ex vicesindaco di Lecce e fondatore del movimento Sentire Civico che alle ultime Comunali aveva ipotizzato la sua discesa in campo per la primavera 2020. La sua candidatura appare sempre più vicina, come dicono i bene informati.Già questa mattina in sede di conferenza stampa Messuti tornerà a puntare i riflettori sul suo movimento proiettandolo con buona probabilità sulla scena delle regionali. Una mossa utile anche a serrare i ranghi dopo la rottura delle scorse ore con Giancarlo Capoccia, segretario provinciale del Conapo e suo ex braccio destro. Tra le ipotesi di candidatura resta, infine, quella della consigliera comunale di Nardò Paola Mita e dell'ex consigliere regionale di Gallipoli Antonio Barba.