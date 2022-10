Hackathon2030: aperte le candidature per la challenge di Ntt Data e Lum

Si aprono oggi le candidature per partecipare alla seconda edizione dell’Hackathon2030, la challenge organizzata dall’Università Lum Giuseppe Degennaro in collaborazione con Ntt Data Italia per sviluppare nuove soluzioni digitali capaci di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Chi può accedere a Hackathon2030

Diretta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, la challenge si pone l’obiettivo di creare un contesto favorevole alla nascita e allo sviluppo delle idee, stimolando la creatività di studenti, laureati e professionisti. A far da guida, quattro dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: accessibilità e corretta gestione delle risorse idriche, riduzione delle disuguaglianze economiche, promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo e contrasto al cambiamento climatico. In palio per il vincitore, sei mesi di postazione di lavoro nel coworking della sede di K-hub e il supporto tecnico da parte di Ntt Data per lo sviluppo della soluzione prototipale che risulterà vincitrice.

Completamente gratuito, l’Hackathon2030 si svolgerà il 24 e 25 novembre al nuovo campus dell'Università Lum Giuseppe Degennaro presso la Torre Rossi (SS 100, Km 18, Casamassima-Bari). La partecipazione è subordinata all’invio della candidatura del proprio team – da due a quattro partecipanti – tramite il sito https://www.knowledge-hub.it/hackaton2030/ entro venerdi 18 novembre.