Lavoro, Ryanair assume assistenti di volo: comincia il reclutamento/Come candidarsi

Nuovi posti di lavoro a Bari con Ryanair. Mercoledì 6 settembre, a partire dalle 10,30, l’hotel Parco dei Principi di Bari ospiterà infatti i colloqui organizzati dalla compagnia aerea low cost per assumere nuovi assistenti di volo. Si tratta del secondo ciclo di assunzioni per il 2023 dopo quelle di marzo. Il gruppo irlandese ha in corso una nuova campagna di recruiting per realizzare ben 6mila nuove assunzioni in Italia entro la fine di questo anno. Ryanair ha infatti avviato da un paio di anni un importante programma di crescita triennale sul territorio nazionale. Numerose assunzioni per far fronte al progetto di espansione sono già state effettuate, ma sono ancora centinaia le risorse da reclutare.

Il reclutamento



In particolare il “cabin crew day” a Bari è un appuntamento dedicato al reclutamento degli assistenti di volo che si svolgono in presenza, così come accade anche in altre e diverse città in Italia e in Europa. Per diventare assistenti di volo Ryanair è richiesto il possesso di passaporto dell’Unione europea valido, una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, così come sono indispensabili doti natatorie con capacità di nuotare fino a 25 metri senza aiuti.

Il candidato deve avere una altezza compresa tra 157 cm e 188 cm, una età non inferiore ai 18 anni e una personalità socievole e amichevole. Apprezzate anche la eventuale predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti e una passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone. Le risorse selezionate lavoreranno su turni di 5 giorni, seguiti da 3 giornate libere. I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazioni economiche sui voli della compagnia. Oltre alla divisa gratuita, gli assistenti di volo avranno anche la possibilità di esplorare nuove culture e città nei giorni liberi, di far carriera in Europa e vivere un’avventurosa vita con l’equipaggio.

Il viaggio per diventare un membro qualificato dell’equipaggio di cabina inizierà con un corso di formazione di 6 settimane in cui il candidato imparerà, si legge nell’annuncio della compagnia, «tutte le competenze fondamentali di cui avrai bisogno come parte del tuo ruolo quotidiano offrendo un’esperienza di sicurezza e servizio clienti di prima classe ai nostri ospiti».

Al candidati verrà richiesto di operare sia nei turni di mattina che in quelli notturni quindi sarà indispensabile la presenza a lavoro anche eventualmente già alle 5 del mattino e magari ci saranno giorni in cui non si tornerà a casa prima di mezzanotte: «Se non sei una persona mattiniera, pensaci due volte prima di candidarti», si legge scherzosamente nell’annuncio.

ll corso di formazione



Durante il corso al neo assunto verrà richiesto di studiare e si terranno esami che si svolgeranno a intervalli regolari. La formazione culmina con l’addestramento in cabina. E’ possibile candidarsi alle offerte di lavoro per assistenti di volo Ryanair sia tramite il sito della compagnia aerea, sia tramite la procedura prevista per le selezioni di Crewlink, quest’ultima infatti che si occupa delle assunzioni. Ryanair ha lanciato a marzo sei nuove rotte dagli aeroporti di Puglia e ha varato un piano di investimenti per 500 milioni di investimenti che produrrà 4.200 posti di lavoro di cui 150 altamente retribuiti. Sono previste 72 rotte di cui sei nuove per Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA