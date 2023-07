L’anno fiscale 2022-2023 (31 maggio 2023) si è chiuso molto positivamente per Deloitte sia sul fronte dei ricavi che della creazione di posti di lavoro. Deloitte, come è noto ha sottoscritto un contratto con Fiera del Levante, con un investimento da 10 milioni di euro, per realizzare, negli stessi padiglioni che erano occupati da Eataly fino ad aprile del 2020, Next hub, il nuovo hub dove saranno create postazioni per 800 persone, su una superficie di circa 8mila metri quadrati. Un hub per la ricerca e la formazione di nuovi talenti, un progetto rivolto a laureati, diplomati che, come si legge in una nota, «abbiano voglia di contribuire alla trasformazione digitale del nostro Paese».

Le assunzioni



In un primo momento si era parlato di circa 1500 assunzioni, ma un piano più realistico prevede per il 2023 l’assunzione a Bari di 450 persone. Bari si conferma terreno fertile e attrattivo per le aziende Ict. Le assunzioni sono in corso e si prevede che nel triennio prossimo ci saranno circa 5mila neo assunti fra Deloitte, Accenture, Nexi, Lottomatica, Atos, Lutech, Ntt Data, Digital solutions, solo per citarne alcune e non dimenticare quelle storiche come Exprivia e Fincons. Deloitte, società multinazionale leader mondiale nell’offerta di servizi professionali alle imprese, punta anche a Bari e al Sud più in generale. Infatti oltre Bari, a Napoli prosegue l’impegno di Deloitte in collaborazione con l’Università Federico II con la Digita Academy e Operazione Talenti. Tra le maggiori iniziative dello scorso anno fiscale, anche il progetto San Bartolomeo, lanciato a Roma dall’Ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e con Deloitte e Fondazione Deloitte per ampliare e facilitare l’accesso ai servizi sanitari alle persone con particolari fragilità.

I numeri della multinazionale



Il network di Deloitte in Italia registra una crescita dei ricavi che quest’anno (fiscale) sono stati pari a circa a 1.318 milioni di euro, in aumento del +23% rispetto all’esercizio precedente. Dall’insediamento di Fabio Pompei nel 2019, il fatturato del network in Italia è aumentato del +75%, mentre il personale è raddoppiato da circa 6.000 a 12.000 persone operative in 24 sedi. Il trend positivo sui nuovi ingressi proseguirà anche nel prossimo anno fiscale, durante il quale Deloitte prevede di assumere circa 4.500 persone. E Fabio Pompei intanto è stato riconfermato come Ceo per i prossimi 4 anni. Partner di Deloitte dal 2000, Fabio Pompei è Ceo di Deloitte Italia, Grecia e Malta da 4 anni mentre dal 2015 al 2019 è stato Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A. Tra i grandi progetti dell’anno fiscale realizzati c’è da registrare la nascita di Deloitte Climate & Sustainability, interamente dedicata ai temi legati alla sostenibilità, la partnership quadriennale con la Fondazione Milano Cortina 2026, oltre agli investimenti di Deloitte a Bari e a Napoli.

Il Ceo dell'azienda



«Siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti negli ultimi anni – ha sottolineato Pompei - anni così profondamente segnati da grandi sfide a livello nazionale e globale. La nostra missione è quella di continuare a crescere e accompagnare le imprese italiane nella transizione ecologica e digitale, generando un impatto positivo per il sistema Paese, nello spirito di Impact for Italy, il programma lanciato dal network di Deloitte Italia a gennaio 2020. Nei prossimi 4 anni continueremo a investire nell’inserimento di nuovi talenti e professionisti con l’obiettivo di raccogliere le grandi sfide per la società e per le imprese come l’intelligenza artificiale, la lotta al cambiamento climatico e la realizzazione degli obiettivi del Pnrr».

