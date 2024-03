«No all'eolico off-shore a Porto Miggiano»: nuova manifestazione domenica prossima

«Domenica 17 marzo, alle 10, torneremo a manifestare a Porto Miggiano, laddove la nostra protesta ha avuto inizio a novembre 2021, per ribadire il nostro no alle mega centrali eoliche offshore che minacciano il nostro mare e il nostro paesaggio». Lo annuncia Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani in Consiglio regionale.

Le dichiarazioni di Pagliaro

«Al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - dice - continuano a piovere istanze di insediamento lungo le coste dal Salento al Gargano. Soltanto nel capo di Leuca sono stati presentati progetti che prevedono concessioni demaniali marittime per 600 chilometri quadrati, quattro volte il territorio dell'unione dei comuni del capo di Leuca. L'iniziativa di protesta di domenica prossima a Porto Miggiano è aperta a tutti quelli che vogliono difendere la nostra terra, alle forze politiche e alle cariche istituzionali, a tutte le associazioni e a tutti i sindaci del territorio, a prescindere dal colore politico, perché portino la testimonianza del loro dissenso con la fascia tricolore, simbolo di ogni Comune e dell'Italia».