Parco eolico offshore a Brindisi: concluso l'iter preliminare, ora tocca alla Via

Si è conclusa in sette mesi la procedura di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, il cosiddetto “scoping”, per l’impianto eolico offshore flottante da 98 aerogeneratori, per una capacità complessiva di 1,2 gigawatt, di fronte alla costa di Brindisi proposta da Falck Renewables, in partnership con BlueFloat Energy. Si tratta, per la precisione, di una fase preliminare della Valutazione di impatto ambientale e rappresenta...

