Otranto, interrogatori in carcere. Il sindaco Cariddi si dimette

Si dimette il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, a seguito dell'inchiesta che lo vede in carcere insieme con il fratello Luciano, ex primo cittadino, e ad altre persone.

Oggi l'interrogatorio in carcere

L'annuncio è stato fatto da poco dall'avvocato difensore Gianluca D'Oria all'uscita dal carcere di Borgo San Nicola, dove Pierpaolo Cariddi, interrogato dal giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stessa scelta del fratello Luciano, difeso dall'avvocato Viola Messa e da Michele La Forgia. Entrambi si sono detti sereni e convinti di poter dimostrare l'estraneità alle accuse.



Nel programma degli interrogatori anche gli indagati finiti ai domiciliari: l'ingegnere Emanuele Maggiulli, ex capo dell'Ufficio Tecnico comunale (avvocati Luigi Covella ed Antonio Quinto); l'ingegnere Roberto Aloisi, componente dello stesso ufficio (avvocati Carlo Viva e Francesco Romano); il geometra in pensione Giuseppe Tondo. E ancora: l'ingegnere Marco Maggio (avvocato Luigi Corvaglia), componente dello studio professionale di Pierpaolo Cariddi; E gli imprenditori Salvatore Giannetta (avvocato Luigi Corvaglia), Raffaele De Santis, Roberto De Santis e Luigi Bleve.

Le ipotesi di reato



Rispondono tutti di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, al falso ideologico, frode in processo penale e depistaggio, concussione, turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio, nonché truffa ai danni dello Stato e della Comunità Europea. Secondo la prospettazione dell'accusa che per la prima volta gli indagati hanno la possibilità di analizzare e di fornire una diversa ricostruzione, Otranto sarebbe stata gestita da un gruppo di potere politico-economico sull'asse Cariddi-De Santis. Le scelte dei due amministratori sarebbero state dettate dalla capacità degli imprenditori di orientare l'elettorato a loro favore e anche di affidare incarichi professionali a Pierpaolo.

L'inchiesta partita dieci anni fa



Il terremoto giudiziario che ha colpito Otranto trae origine da un'indagine avviata dieci anni fa dai carabinieri del Noe sugli incarichi ricevuti dall'ingegnere Pierpalo Cariddi dall'amministrazione comunale retta dal fratello Luciano. Inchiesta poi archiviata ma tutti gli atti sono finiti nella nuova indagine.