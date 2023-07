Raid sulla costa adriatica, via con zaini dei turisti e bottiglie di alcolici: 4 denunce. Tre auto incendiate

Quattro denunce: è questo il bilancio dell'operazione della polizia di Otranto impegnata in questi giorni sul territorio a seguitot di una serie di reati che si sono consumati lungo alcune delle più note zone turistiche della costa adriatica. Nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione arrivata alla centrale di polizia, gli agenti hanno individuato un ladro - poi denunciato - che aveva rubato due zaini ad alcuni turisti francesi.

Le bottiglie rubate

Nella notte del 13 giugno invece alcuni ladri si sono introdotti all'interno di una struttura alberghiera di Santa Cesarea Terme dove hanno rubato un impianto acustico del valore di 2000 € e di circa 70 bottiglie di bevande alcooliche.

A seguito della denuncia da parte del proprietario della struttura, la polizia è riuscita, anche grazie ai filmati delle telecamere, ad individuare il responsabile che è stato denunciato.

Ladro di bottiglie anche nella notte del 2 luglio, questa volta presso un ristorante situato sul lungomare di Otranto: 500 euro circa il valore della merce rubata. Anche in questo caso il responsabile è stato individuato e denunciato.

Incendio auto

Un uomo è stato denunciato per aver appiccato il fuoco, nella notte del 1 giugno, a tre auto parcheggiate nei pressi di un condominio, la cui facciata è stata danneggiata dalle fiamme. Anche in questo casono sono state fondamentali, per risalire all'autore del gesto, le immagini delle telecamere.