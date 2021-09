Alcol venduto a un minore finito in ospedale: chiusura per un bar

Quindici giorni di chiusura per un bar di Surbo, che si trova nella piazza del paese. L'esercizio avrebbe venduto alcolici a un minorenne del posto nonostante i divieti imposti dalla legge. Il tutto è accaduto lo scorso 14 settembre: il ragazzino si sentì male mentre si trovava in casa e finì in ospedale con un tasso alcolemico molto alto. A causa della gravità delle sue condizioni restò ricoverato per tre giorni facendo scattare la segnalazione.

APPROFONDIMENTI LECCE Beve alcol in un locale, in coma etilico una ragazza di 14 anni

La decisione della Prefettura: chiusura per 15 giorni

Secondo le indagini dei carabinieri, il malore fu causato dall'aver consumato degli alcolici incautamente venduti dall'esercizio. Per questo la richiesta al Prefetto, che ha disposto la chiusura del bar per quindici giorni.