Gallipoli, furti sulle piste da ballo: derubata una giovane di Dublino, fermato il responsabile

Ancora un furto nei locali notturni di Gallipoli, ancora un intervento a segno degli uomini del commissariato di polizia. Vittima una ragazza di Dublino, in questi giorni in vacanza nella località ionica. Stava ballando in discoteca, quando ha sentito un movimento sospetto della borsetta a tracolla. S'è voltata e ha visto un giovane scappare. Gli uomini della sicurezza del locale, allertati dalla stessa giovane, sono riusciti a bloccare il responsabile, un extracomunitario, e a consegnarlo ai poliziotti di pattuglia nei pressi del locale da ballo, impegnati in servizi di prevenzione, e arrivati sul posto dopo la chiamata d'allarme. Le aveva rubato il telefonino.

Recuperato il cellulare

La perquisizione ha permesso di recuperare, ancora addosso al giovane, un 30enne senegalese residente in provincia di Roma ma di fatto senza fissa dimora a Gallipoli, il cellulare appena sottratto alla turista, alquanto scossa per quanto appena accaduto e felice per l'esito dei controlli. L’autore del furto, invece, irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto ad espulsione dall’Italia con ordine del questore di Lecce.

Una spranga in auto

Sempre a Gallipoli, nel corso dei controlli notturni di polizia in Baia Verde, gli agenti della squadra volante del commissariato hanno fermato un’auto con alla guida un giovane, un 20enne residente nella provincia di Asti. La perquisizione del veicolo ha messo in evidenza la presenza di una spranga di ferro lunga circa 40 cm, nascosta nella parte laterale del sedile. Il giovane, che non ha saputo spiegare la presenza di quell'oggetto, già gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Proposto al questore di Lecce il foglio di via obbligatorio, al fine di vietare il ritorno nel Comune di Gallipoli per un periodo di tre anni.