Gallipoli, furto in discoteca: ​strappa una collana d’oro dal collo di una ragazza. Denunciato

Strappa un collana d’oro dal collo di una ragazza: denunciato un 22enne. E' accaduto a Gallipoli, nel fine settimana, dove un 22enne non è riuscito a farla franca ed è stato beccato e denunciato. Un furto ben studiato che spesso è andato a buon fine. Non qualche giorno fa però. Con la solita tecnica e destrezza, un 22enne, approfittando della numerosa presenza di giovani intenti a ballare e delle luci da discoteca, ha "urtato" accidentalmente la vittima che però si è sentita strappare dal collo la collana.

La vittima però è riuscita a intravedere l'autore del furto e ha immediatamente allertato gli addetti alla sicurezza che, dopo averlo fermato, lo hanno consegnato agli agenti di polizia.

Si tratta di un 22enne della provincia di Napoli, con precedenti specifici per furto ed in discoteca con altri amici coetanei, che, una volta riconosciuto con certezza dalle vittime, è stato accompagnato in Commissariato e denunciato per furto.