La collana preferita da Kate Middleton: vale come un castello in Scozia

La duchessa di Cambridge è ormai da tempo considerata un’icona della moda tanto che le vendite degli abiti sfoggiati da Kate Middleton schizzano nelle vendite ogni volta che appare in pubblico. Che siano capi colorati o maglioni a righe, le scelte di Kate fanno subito tendenza. Difficile però imitare il look reale quando la duchessa indossa la collana Nizam di Hyderabad, un girocollo di diamanti realizzato da Cartier nel 1930 e considerato il gioiello più prezioso di qualsiasi famiglia reale in tutto il mondo. L'incredibile collana è stata recentemente valutata 66,3 milioni di sterline: così preziosa, riporta il MyLondon, che vale quanto 22 castelli scozzesi con dodici camere da letto.

A donare il gioiello alla regina Elisabetta era stato uno degli uomini più ricchi dell'epoca Asaf Jah VII Nizam di Hyderabad in occasione delle sue nozze col principe Filippo nel 1947. La collana, 38 scintillanti diamanti, 13 taglio smeraldo e un diamante centrale a goccia, incastonati nel platino, è stata indossata dalla sovrana in numerosi ritratti ufficiali, e adesso è spesso presa in prestito da Kate per valorizzare le mise da gran sera. Come è successo nel 2014 per un evento alla National Portrait Gallery, abbinando la collana a un abito blu scuro di Jenny Packham.