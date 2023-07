L'estate è esplosa da poco ma è già allarme furti sulla costa di Monopoli. Solo nella giornata di venerdì scorso sono state due le denunce presentate da altrettanti turisti che si sono ritrovati senza denaro e documenti.

Il primo è stato registrato nel tratto libero di Cala Paradiso ai danni di una turista calabrese. Alla donna hanno sottratto la borsa mare al cui interno c'erano due telefoni cellulari e portafogli contenente circa 300 euro, carte di credito, oltre alle chiavi del proprio mezzo. Denuncia è stata presentata ai carabinieri di Monopoli. Secondo episodio, sempre venerdì, ai danni di un turista della Valle d'Aosta che stava trascorrendo le sue vacanze a Monopoli e che era andato al mare per passare lì l'intera giornata. L'uomo aveva parcheggiato l'auto in via Procaccia per recarsi in un lido della zona lasciando all'interno del mezzo un computer Mac, degli hard disk e anche un drone. Ma a giornata al mare terminata, riprendendo l'auto, il valdostano si è accorto che questi dispositivi, del valore complessivo di circa 5mila euro, gli erano stati rubati. Si è dunque rivolto alle forze dell'ordine e anche su questo episodio indagano i carabinieri.

Furti nelle auto

I furti (alcuni addirittura non denunciati) nelle auto durante il periodo estivo sono un fenomeno tristemente noto a Monopoli. L'aumento smisurato delle presenze turistiche fa aumentare di conseguenza anche l'appetito dei ladri che in massa si riversano sul litorale alla ricerca di auto da cui recuperare refurtiva oppure borse lasciate incustodite sull'arenile. E c'è chi chiede all'amministrazione comunale di affiggere cartelli in tutte le lingue con su scritto "Qui si ruba" come fanno in tante città europee. Ma non solo sulla marina. Gli agenti del commissariato di Monopoli hanno individuato e denunciato a piede libero due cerignolani di 26 e 31 anni intenti ad effettuare l'ennesimo furto di alcune automobili parcheggiate in via Dante, nel centro cittadino. La volante ha intercettato un'auto sospetta che si aggirava nel quartiere. A quel punto avrebbe monitorato i comportamenti degli occupanti decidendo dunque di effettuare un controllo. A bordo, stipati nel cofano posteriore, sono stati rinvenuti alcuni arnesi atti allo scasso oltre che una mazza da baseball ed un sofisticato dispositivo, una specie di centralina, utile a permettere di sfiorare la maniglia delle auto in obiettivo e con discrezione aprire la portella. Un'attività, quella dei poliziotti monopolitani, intensa in questo periodo, finalizzata a prevenire il furto non solo di auto ma anche negli appartamenti e sul litorale. Specialmente ora che sembra appurato che bande cerignolane abbiano messo gli occhi proprio su Monopoli. E infine ci si mettono anche i borseggiatori. I carabinieri sono a caccia degli autori di un furto avvenuto in piazza Garibaldi in danno di una turista straniera che si trovava in un bar del centro storico. Ignoti, forse due persone stando al racconto di alcuni testimoni, si sarebbero avvicinati alla donna prelevando dalla borsa il portafoglio e i documenti. Allertati dal titolare dell'attività sul posto si è portato un carabiniere in borghese per constatare la situazione. Alla donna sarebbe stato rubato anche il passaporto, le carte di credito (subito bloccate) ed una collanina in oro. Le indagini sono state avviate dai militari dell'Arma della compagnia monopolitana che potrebbe avvalersi anche delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'attività ristorativa. Le forze dell'ordine, proprio alla luce di questa serie di eventi criminosi, stanno mettendo a punto una strategia comune che permetta un capillare controllo del territorio durante questa stagione estiva.