Salento, case vacanza in affitto ma in nero: 23 irregolari per un'evasione da 100mila euro. Giro di vite anche in bar, ristoranti e parrucchieri

Case vacanza in affitto ma in nero: 23 irregolari per un'evasione da 100mila euro. Violazioni anche in bari, ristoranti, panetterie e parrucchieri. Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Lecce nell'ambito della sicurezza economico-finanziaria. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato controlli mirati non solo nella città capoluogo ma anche nei principali centri della costa adriatica e jonica a maggiore vocazione turistica, sino all’entroterra.

Affitti in nero

Affitti in nero e evasione fiscale: i controlli dei finanzieri leccesi hanno riguardato i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza non dichiarati al Fisco: 23 sono risultati irregolari, non dichiarando redditi al Fisco per oltre 100mila euro.

Le attività commerciali

Contratti non registrati, mancanza di autorizzazione, tasse sui canoni di locazione, tutti documenti inesistenti. I controlli hanno riguardato anche la regolare memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I controlli delle fiamme gialle hanno onteressato anche attività commerciali o di servizi - bar e caffè, ristoranti, empori di articoli casalinghi, ambulanti nei mercati settimanali, panetterie e rosticcerie, parrucchieri, noleggiatori di pedalò e natanti, stabilimenti balneari - rilevando circa 100 violazioni. Nello specifico in un Comune del basso Salento, è stato individuato un parrucchiere abusivo gestito da una persona e la cui attività risultava cessata al Registro delle Imprese dal 2017. Per il gestore multa e confisca confisca delle attrezzature, mentre sono in corso gli ulteriori sviluppi ai fini fiscali.