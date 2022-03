Il Salento dice no alla guerra: Mebimport blocca la vendita di alcolici dalla Russia

La Mebimport, azienda di Leverano tra le più importanti nella distribuzione del food&beverage nel Sud Italia, attiva sul mercato transnazionale dal 1986, ha disposto lo stop alla vendita e alla distribuzione di tutte le bottiglie di alcolici prodotte in Russia.

Giordano Signorile è arrivato a Bari dopo la fuga dall'Ucraina: «Ho passato le giornate chiuso in un garage. Ora voglio tornare a danzare»

APPROFONDIMENTI ATTUALITà Ucraina, solo il 35% della popolazione è vaccinata. Il... LA PANDEMIA Ucraina, ai rifugiati tamponi e vaccini anti-Covid ma Bassetti lancia... IL CONFLITTO Ucraina-Russia, diretta. Terzo round di colloqui nel weekend. Mosca... FINALMENTE SALVO Giordano Signorile è arrivato a Bari dopo la fuga... LA STORIA Ucraina, un ponte di solidarietà dalla Puglia: in macchina per... L'ACCOGLIENZA Ucraina, primi arrivi in Puglia: famiglie in campo per la...

«Il Gruppo Mebimport - si legge in una nota - disapprova l'attacco militare in Ucraina e sostiene tutti coloro che manifestano pacificamente il loro dissenso al conflitto bellico. Nonostante tali prodotti costituiscano un indotto importante per l'intero Gruppo, - spiega l'imprenditore salentino Maurizio Zecca - si ritiene opportuno in questo momento storico salvaguardare i valori etici ispirati alla pace e alla serenità dell'intera umanità».