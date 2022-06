Omicidio-suicidio, funerali separati per Donatella e Matteo: la scelta delle famiglie. Stasera a Novoli la fiaccolata

Saranno funerali separati per Donatella Miccoli e Matteo Verdesca. Domani, dopo l’autopsia sui corpi dei due giovani eseguita dal medico legale Roberto Vaglie, le salme saranno riconsegnate alle famiglie per il rito funebre. I funerali di Donatella, la giovane mamma uccisa a coltellate tra le mura domestiche dal marito suicida, si svolgeranno a Novoli, venerdì alle 17, nella chiesa Madre di Sant’Andrea Apostolo. Sarà l’arcivescovo Michele Seccia a presiedere il rito delle esequie. Con lui concelebreranno tutti i sacerdoti novolesi. L’arrivo della bara a Novoli è previsto per domani sera o al limite nelle prime ore di venerdì 24. Per l’intera giornata il sindaco Marco De Luca ha proclamato il lutto cittadino.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA «Donatella per noi era tutto». Parla il papà della... IL DELITTO Novoli, omicidio-suicidio: i telefonini di Donatella e Matteo non ci... IL RICORDO Omicidio-suicidio, il ricordo delle amiche di Donatella:... IL PROTOCOLLO Omicidio-suicidio, i due bimbi non sanno ancora nulla: la Asl attiva... LA TRAGEDIA Novoli, omicidio-suicidio. La lite dopo un messaggio su Instagram

La fiaccolata

Intanto questa sera la comunità novolese si radunerà in piazza Aldo Moro per una fiaccolata silenziosa per le vie del paese in ricordo di Donatella. Al corteo saranno presenti singoli cittadini, le realtà associative di Novoli, l’amministrazione comunale e le parrocchie. Sarà presente anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Trepuzzi, comune particolarmente legato al papà di Donatella, Fiorello Miccoli che per diversi anni ha prestato servizio come carabiniere: “La comunità trepuzzina scossa e attonita per l’ennesimo caso di violenza perpetrato sulle donne, è vicina ai sentimenti di dolore della comunità novolese. Un sentimento di dolore - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Taurino - che ci pervade come comunità e che non ci ha mai abbandonato, facendoci ripiombare a quel terribile giorno di quattro anni fa, quando anche la nostra concittadina Teresa (di origini novolesi) venne assassinata dal marito”.

A Veglie, comune dove risiede la famiglia d’origine di Matteo Verdesca, la comunità è ancora attonita per la tragedia consumata nella notte tra sabato e domenica scorsa. Il rito funebre sarà celebrato da don Alessandro D'Agostino venerdì alle 17.30 nella chiesa Madonna Immacolata di Lourdes.