Novoli, omicidio-suicidio. La lite dopo un messaggio su Instagram

La furia dopo un messaggio su Instagram. E quindi per una scenata di gelosia. Lo raccontano le amiche di Donatella Miccoli, la 39enne, mamma di due bambini, uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca che dopo la fuga, si è suicidato dandosi fuoco.

La scintilla

Il giorno dopo, a Novoli e Veglie, è il giorno del dolore e dell'incredulità. Chi conosceva bene la donna cerca di ricostruire l'accaduto. Sarebbe stato un commento alla "storia" di Instagram pubblicata la sera stessa, quella che ritraeva la coppia in un selfie con una dedica: «Insieme siamo la fine del mondo». Da lì sarebbe scoppiata la lite, dopo una serata felice, passata con i bimbi alle giostre. Poi le coltellate, e la corsa di lui a casa della madre: «Ho fatto un casino, prendi i bambini, mi uccido».

I due bimbi con la nonna paterna

Le due salme sono ancora a disposizione del sostituto procuratore di turno. I due bimbi, al momento, sono con la nonna paterna che dopo aver ricevuto la telefonata del figlio è corsa a prenderli, per portarli via da tutto quel dolore. I rapporti fra le famiglie sono buoni. Sono stati attivati, come accade ritualmente, i servizi sociali perché si dovrà comunque decidere sul loro affidamento. Questioni pratiche che nulla hanno a che vedere con l'abbraccio amorevole che i nonni e gli zii stanno riservando ai due bimbi in queste ore, nonosante la disperazione.