Erba sintetica, illuminazione e spogliatoi nuovi: ecco come sarà il nuovo "Toto Cezzi" di Novoli. Domani l'inaugurazione

Festa e gioia come ad un gol che vale la vittoria. Novoli domani pomeriggio con inizio della cerionia prevista per le 17, inaugura e riapre il nuovo campo sportivo “Toto Cezzi”. All'evento attesissimo dalla cittadinanza e da tanti tifosi, interverrà il sindaco Marco De Luca, il senatore Saverio Congedo, il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva, il presidente del Novoli Calcio Francesco Murra, giocatori e tifosi della storica società rossoblù, la cui nascita risale ufficialmente al 1942. Realizzato su un terreno donato dalla generosa offerta di Giovanni Cezzi, il 4 novembre 1945 il sindaco dell’epoca autorizzò il presidente dell’US Novoli ad iniziare le opere di recinzione del terreno, che poi con il tempo divenne il glorioso Toto Cezzi, teatro di sfide epiche ed avvincenti nei campionati dalla D alla prima categoria.

L'investimento

Ma tornando ai lavori di ristrutturazione. Il nuovo Cezzi è stato eseguito grazie ad un progetto finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Sport e Periferie 2020”, ed ha visto la trasformazione del terreno esistente da terra battuta in un manto in erba sintetica di ultima generazione, omologato per il campionato di Eccellenza. Ristrutturato anche il blocco spogliatoi come prescrizioni ed approvazioni dal CONI e dalla Lnd. Gli ambienti sono attrezzati anche per persone con disabilità ed è presente anche un punto di primo soccorso, la palestra, la saletta riunioni, ed un centro coordinamento emergenze. Rimordenate anche le torri faro esistenti con corpi illuminanti a led per poter utilizzare la struttura nelle ore serali. La copertura della tribuna locali è stata rimossa per lasciare spazio ad una nuova struttura in metallo che sarà collocata appena il Comune sarà in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico di Novoli con il supporto al RUP dell’architetto Gianni Fiore, al quale è stata affidata la direzione dei lavori. Il progetto è stato finanziato per un importo pari a 700mila euro ed un cofinanziamento di oltre 108mila euro da parte del Comune di Novoli. Anunciato dal consigliere allo sport, Sandro Ruggio, un progetto, già finanziato dalla Regione Puglia per un importo pari a 100 mila euro per la realizzazione di un campo di calcetto a 7, in erba sintetica, lavori che cominceranno nei prossimi mesi.

«Siamo entusiasti di restituire ai novolesi un impianto, moderno e funzionale teatro delle avventure della Novoli Calcio, locale formazione che, nel corso della sua lunga storia, ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport – dichiara il sindaco Marco De Luca – . Un altro grande traguardo raggiunto da quest’amministrazione nel corso di anni di intenso, serio e concreto impegno per il bene e lo sviluppo del paese. Non è stato facile, ma con la nostra determinazione siamo riusciti a portare a termine un’opera tanto attesa. Sarebbe nostro auspicio che questo impianto divenga la casa, moderna e funzionale, di tutti coloro che amano lo sport ed il calcio in generale». Soddisfatti per il risultati ottenuti si è detto anche l'assessore Tonio Roma.

All’inaugurazione del 6 aprile saranno presenti anche il presidente della LND FIGC Vito Tisci, insieme alla delegata provinciale Luana De Mitri, al delegato provinciale CONI Lecce, Gigi Renis ed al coordinatore regionale Sport e Salute s.p.a., Francesco Toscano. Immancabili, le vecchie glorie del Novoli calcio, gli allenatori ed i giocatori che hanno indossato la rossoblù. Presentano l’evento Antonio Soleti e Giorgio Martina.