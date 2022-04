Brindisi, incendio nel campetto della Torretta: a fuoco cumuli di rifiuti

Persiste la condizione di forte degrado della struttura sportiva della Torretta, al quartiere Paradiso di Brindisi . Ieri pomeriggio infatti sterpaglie e rifiuti di ogni genere hanno preso fuoco all’interno del campo (o, per meglio dire, di quello che era il campo) provocando un incendio: le fiamme sono state prontamente spente da una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi intorno alle ore 17.30 ma, nonostante la prontezza dell’intervento, fa riflettere il protrarsi da anni di una situazione di abbandono a cui non si riesce a trovare una soluzione.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Incendio a Ostuni, fiamme e fumo nero nella zona industriale BRINDISI Incendio nel palazzo: padre, madre e figlioletta portati in salvo dai... MESAGNE Incendio nella notte, va a fuoco un appartamento. Evacuato il...

L'episodio

Verrebbe quasi da dire che si è trattato di un incendio annunciato, dato lo stato di degrado in cui l’impianto versa da troppo tempo. Come già segnalato, chiunque può accedere nello stadio che, ormai, assomiglia sempre più a una discarica a cielo aperto: folte erbacce alte più di mezzo metro, rifiuti di ogni genere e tribunette a rischio crollo fanno da padrone in uno scenario triste per l’intero complesso sportivo, per il rione Paradiso e per la città di Brindisi. Lo stesso discorso, poi, vale anche per gli spogliatoi che, devastati e preda di razzie di tutti i tipi, mostrano i segni della mancanza di manutenzione.