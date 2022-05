Da dove è partito il petardo? Ecco il video inedito dal settore dei tifosi del Lecce

Un video inviatoci da un lettore mostra la scena del lancio del petardo, che si è verificato durante la partita Vicenza - Lecce, da due diverse angolazioni. Si parla dei momenti cruciali dell'ultima gara di Serie B del Lecce, un match point per la massima sferie sfumato a causa della sconfitta per 2-1 contro una squadra a caccia della salvezza.

APPROFONDIMENTI IL CASO Vicenza-Lecce, il petardo in campo piazzato da uno steward? Il... VIDEO Petardo in campo durante la partita Vicenza-Lecce: è stato... IL PORTIERE Vicenza-Lecce, Contini in ospedale: «Trauma barico e...

Petardo in campo durante la partita Vicenza-Lecce: è stato piazzato da uno steward? Ecco il video dell'esplosione

Quando il Lecce era in vantaggio, sull'1-0, un petardo è finito sul terreno di gioco. Il portiere del Vicenza, Nikita Contini, si è accasciato ed è stato poi soccorso e portato in ospedale. Ferito anche un raccattapalle. L'episodio è diventato un caso. Nelle chat dei sostenitori del Lecce gira ora un filmato in sincro. Sono due i video montati l'uno accanto all'altro: uno mostra la caduta del petardo sul campo, e l'altro invece è girato dal settore ospiti negli stessi istanti e mostrerebbe, secondo i supporter, che nulla sia stato lanciato dalla zona in cui si trovavano i tifosi giallorossi.