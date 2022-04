Cerignola promosso in Serie C: battuto il Bitonto, può partire la festa. Il video

Il Cerignola è in Serie C. Fa festa con quattro giornate d'anticipo la squadra di Michele Pazienza, che batte il Bitonto (1-0) e si prende la promozione aritmetica, vincendo la D. Un campionato dominato, dopo un testa a testa con gli stessi neroverdi (arrivati al Monterisi con l'ex Alessandro Potenza in panchina) e con il Francavilla in Sinni. Dopo 84 anni l'Audace riscrive la propria storia. Un successo storico, appunto, al primo anno di gestione e presidenza di Danilo Quarto, che aveva già fatto cose impotanti ai tempi della Sly Bari, prima di trasferire il titolo a Trani. E' la sua vittoria, quasi commosso alla fine, ma anche quella di un popolo che aveva vissuto come una ferita il mancato ripescaggio di qualche anno fa, quando sembrava tutto fatto. Questa volta è tutta un'altra storia, una storia scritta direttamente sul campo. E' anche il trionfo di Michele Pazienza, che l'anno scorso era arrivato in una situazione difficile e che ha avuto il merito di saper aspettare il momento giusto per vincere, sempre lontano dai proclami.

APPROFONDIMENTI CALCIO Stadio San Nicola, record di presenze: quasi 26mila per la promozione...

Una città in festa

Al fischio finale un'intera città si è riversata per le strade, già addobbate da qualche giorno (foto di Alfonso Divito), visto che questo sembrava un appuntamento con la promozione.

Tutti in campo al Monterisi, con 7.000 spettatori circa che hanno vissuto da lì la gara. E tanti non hanno trovato il biglietto. Una città che sa di aver scritto un pezzo della propria storia. E la promessa di Danilo Quarto: "Ora dobbiamo restare tra i professionisti, lo dobbiamo a questa gente". Può partire la festa.