Lecce in serie A: il capitano alza la coppa. È la seconda volta nella storia

Il capitano, Fabio Lucioni, ha alzato la coppa: dopo la fine della gara che ha garantito al Lecce la promozione, da capolista, in serie A, c'è stata la premiazione al via Del Mare, in un tripudio di coriandoli gialli e rossi. Tutto intorno, la gioia dei tifosi che sono riusciti ad acquistare un biglietto per vedere la partita. E la città in festa, con bandiere e clacson a salutare una attesa promozione giunta dopo due anni.

Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini in piazza Sant'Oronzo

È la seconda volta nella storia che il Lecce viene premiato con la coppa (in serie B). Il trofeo è riservato unicamente alla prima classificata. L'ultima volta per i giallorossi nel 2010.