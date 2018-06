I vicini fanno spegnere la musica nel pub: scoppia la polemica social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASARANO - Il mondo della movida casaranese si ribella. Dopo l’ennesimo controllo delle forze dell’ordine, avvenuto l’altra notte, che ha costretto a interrompere il concerto presso l’”Ffound”, un locale pubblico molto frequentato situato nel centro storico, i giovani hanno diffuso su facebook un post molto critico nei confronti dell’Amministrazione comunale che viene accusata di essere ostile all’attività dei locali pubblici e della movida a vantaggio dei residenti. L’altra notte qualcuno, probabilmente i vicini, hanno fatto intervenire i carabinieri per interrompere la diffusione della musica mentre il locale e le immediate vicinanze erano strapieni di gente. Stavolta i giovani non l’hanno presa bene e ieri hanno inondato facebook con il post per esternare la loro protesta. «Finalmente Casarano sta tornando a vivere – recita il post - finalmente siamo tornati ad essere richiamo per i paesi vicini. Finalmente non siamo costretti a farci chilometri su chilometri per divertirci un po’, per svagarci un po’, per distrarci dalle difficoltà giornaliere. Ma qualcuno deve dormire. Non abbiamo dormito forse anche troppo negli ultimi 15 anni?».