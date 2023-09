Salento, 17enne picchiato in piazza da una baby gang: processo per i responsabili

Picchiato in piazza a Monteroni da una baby gang, il 17enne finì in ospedale: ora, a distanza di mesi, per i presunti responsabili si apre il processo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a seguito della denuncia della famiglia del minore, il ragazzo sarebbe stato accerchiato e picchiato da alcuni coetanei che lo sorpresero seduto su una panchina in una pizza del paese.

L’aggressione costò al 17enne delle contusioni sul corpo e in viso, con la frattura di alcuni denti.

Il ragazzo ferito rientrò poi a casa e raccontò tutto alla madre, che prima lo accompagnò in ospedale a Copertino e dopo dai carabinieri per denunciare l’episodio.



L’attività investigativa dei militari della stazione di Monteroni ha consentito quindi di individuare i presunti responsabili, che il prossimo dicembre dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Laura Minosi e Massimo Bellini.