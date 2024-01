Salento, vetri delle auto in frantumi e furti: presa baby gang, 3 minorenni nei guai

Fermata una baby-gang a Nardò. Danneggiavano edifici a colpi di bombolette spray e rubavano oggetti di valore dall'interno delle automobili in sosta dopo averle scassinate. I carabinieri hanno fermato tre minorenni colti in flagranza di reato.

Sono stati i militari della stazione di Nardò, ieri sera - 17 gennaio - intorno alle 21.45, a stanare e fermare una gang di giovanissimi e "insospettabili" minorenni del posto, dedita al furto con effrazione di autovetture e danneggiamento di edifici.

Chi sono



I tre giovanissimi, due ragazzi di 15 e 17 anni ed una ragazza di appena 14 anni, solo nella serata di ieri avrebbero scassinato almeno tre autovetture parcheggiate in via Milano, in una zona semi periferica zona della città compresa tra via Galatone e via Raho, asportando dall'interno oggetti ritenuti di valore. Individuati e fermati dai carabinieri sono stati accompagnati prima presso la stazione neritina dove sono state raccolte anche le denunce dei proprietari delle auto danneggiate e successivamente presso la Compagnia di Gallipoli, in attesa delle disposizioni del pubblico ministero.

Gli stessi carabinieri hanno anche battuto a tappeto l'intera zona invitando i residenti a controllare le proprie automobili parcheggiate sotto casa.

Edifici pubblici danneggiati



A quanto è dato sapere, i tre ragazzini sarebbero anche gli autori di numerosi casi di danneggiamento di edifici pubblici e privati con spray di vernice; non si esclude che i furti perpetrati nella serata di ieri siano stati premeditati al fine di recuperare il denaro necessario per "coltivare" la passione per i graffiti. Negli ultimi anni, a livello locale e nazionale, si è registrato un vero boom del fenomeno dei furti di oggetti dall'interno di veicoli parcheggiati: vetri in frantumi e serrature forzate per sottrarre borse, navigatori, smartphone dimenticati sul sedile e a volte addirittura CD. Per non parlare di quando a sparire sono parti vere e proprie dell’automobile, valigie delle vacanze o attrezzature di valore. Ma in molti casi anche oggetti di scarso o nessun valore.

