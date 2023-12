Rapina e botte, due componenti della baby gang a processo per lesioni

Inizierà il 29 gennaio 2024, davanti il tribunale dei minori di Bari, l'udienza preliminare del procedimento nel quale due 17enni sono accusati di tentata rapina, lesioni personali e violenza privata. Entrambi sono ritenuti appartenenti a una 'baby gang' che tra dicembre 2021 e febbraio 2022 si è resa protagonista di alcune aggressioni nei confronti di altri minorenni nel parco Due giugno di Bari. Per la stessa vicenda è stato condannato a tre anni di reclusione e al pagamento di una multa da 800 euro il 20enne Giuseppe Tigri, per il quale la sentenza è diventata definitiva. Del gruppo avrebbero fatto parte altri giovani non identificati.

L'accusa

I due 17enni - secondo l'accusa - avrebbero accerchiato le loro vittime, colpendole con schiaffi, calci e pugni anche mentre erano a terra, tentando di rubare loro i cellulari. «Agendo per motivi abietti di mero stampo bullistico», si legge negli atti, avrebbero anche rotto il naso a uno dei ragazzi che passava - insieme agli amici - in quella giudicata «zona» loro.

Uno dei due imputati è anche accusato di aver rapinato il cellulare a un tredicenne, perché questi aveva «guardato in modo maligno» un suo amico. La vittima, costretta a inginocchiarsi e a chiedere scusa per quello sguardo, sarebbe poi stata colpita con un calcio allo sterno e con pugni al volto e sul petto.