Arance lanciate contro i passanti: baby teppisti in azione, c’è la denuncia

Qualche giorno fa, a Bisceglie, in via Alcide De Gasperi, nel primo pomeriggio, nei pressi di una scuola guida, tre minorenni hanno sorpreso i passanti con un insolito passatempo: il lancio delle arance, colpendoli alla testa e al volto. Nonostante i richiami, i tre ragazzi non si sono fermati. La svolta è arrivata quando uno dei malcapitati ha deciso di estrarre lo smartphone per immortalare la scena, costringendoli a una fuga precipitosa. Sarà compito delle videocamere di sorveglianza risalire alle loro tracce.

Intensificati i controlli



Di fronte a questo avvenimento, l’assessore alla polizia locale, l'avvocato Antonio Belsito, ha sollecitato un incremento dell’organico dei carabinieri, previsto entro le festività natalizie. Al contempo, ha esortato la polizia a programmare anche turni di notte per prevenire eventuali incidenti indesiderati.

«Non è la prima volta che in città si verificano episodi spiacevoli causati da minorenni.

Con le telecamere di alcuni negozi della zona, si sta cercando di ricostruire l'episodio e risalire ai responsabili. Ci si augura che dalla telecamere si riesca a riconoscere qualcuno di questi ragazzi per poter adottare sanzioni anche a carico di chi esercita la potestà su questi minori, al fine di evitare che possano commettere qualche illecito con conseguenze imprevedibili. L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. A tal proposito, sono previsti il prolungamento degli orari di lavoro per gli agenti nei weekend e, nel prossimo anno, si cercherà di istituire il turno notturno di sabato per la polizia locale. Inoltre, ogni sera, l'auto di servizio della polizia di stato circola per le vie del centro della città, controllando direttamente anche il nostro territorio grazie al questore, il quale rappresenta un chiaro deterrente per i malintenzionati», dichiara l’assessore Belsito.

Quattro nuove unità



«La tenenza di Bisceglie è stata rinforzata con l'arrivo di quattro unità, così come da programmazione pregressa», ha aggiunto il colonnello Galasso, comandante provinciale Bat.

Al fine di rafforzare la pubblica sicurezza, qualche mese fa, il Comune ha introdotto una serie di misure preventive. Tra queste: triplicazione del numero delle telecamere di videosorveglianza, potenziamento della pubblica illuminazione e ulteriore rafforzamento dell’organico della polizia locale con l’assunzione di nuovi agenti. Quest'ultima misura ha contribuito a consolidare ulteriormente il presidio del territorio, garantendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade della città. In aggiunta, è stato assunto recentemente anche un nuovo ufficiale della polizia locale in qualità di commissario.

