Mini crociere di lusso, a Otranto torna la Emerald Azzurra: e i "miliardari" arrivano a terra a bordo di un tender limousine

Tornano le mini crociere nel porto di Otranto. Per questi giorni fa tappa ad Otranto l’Emerald azzurra. Un super yatch destinato a soli miliardari. Il prezzo più economico, considerate tutte le offerte ed i pacchetti, è all’incirca sui mille, mille e duecento euro al giorno., Il super yatch fa parte del programma di mini crociere per miliardari che tocca solo pochissimi porti storici del Mediterraneo.

In questo caso, l’Emerald Azzurra, è partita da Atene, porto del Piero, per giungere al porto vecchio di Malta, da qui ad Otranto da dove partirà per la rada di Dubrovnik (quella del Giardino del re del Trono di Spade) e poi a Venezia. Si tratta di imbarcazioni con pochi passeggeri, poco più di un centinaio, ed altrettanti uomini di equipaggio. Splendide, snelle, piccole rispetto alle crociere popolari, possono attraccare laddove le grandi navi da crociera non possono giungere, ma solo per una selezionatissima élite di passeggeri: 110 metri di lunghezza, cento persone ospiti, ed un limo tender (tender limousine) che li ha portati alla scoperta di Otranto e del Salento. Dovrebbero partire domani - 7 maggio - , ma il condizionale è d’obbligo, perché essendo crociere per miliardari, i passeggeri stessi possono decidere di modificare la durata dell’itinerario e della sosta. Memorabile il caso, lo scorso anno ad Otranto, della Sea World che restò in rada per più di una settimana perché i suoi passeggeri non riuscivano a finire la partita a golf intrapresa nei campi golf salentini.