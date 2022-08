Torna la "Massa d'Estate" a Minervino di Lecce: weekend di appuntamenti

Dopo due anni di assenza "forzata" causa pandemia, a Minervino di Lecce torna protagonista la "Massa d'Estate", lo storico evento che trasporta in edizione estiva il tradizionale piatto delle "Tavole di San Giuseppe". Venerdì 5 e sabato 6 agosto due serate all'insegna della gastronomia locale (con massa, pittule e tanto altro) per riscoprire i sapori della cultura popolare minervinese e salentina.

​E, ovviamente, come di consueto non mancherà la buona musica popolare: la pizzica de "I Trainieri" per la prima serata, la musica popolare salentina di "Ariacorte" per la seconda. Due serate per immergersi nella tradizione, complice la presenza di mercatini d'artigianato locale, a cui non si può mancare.

​Appuntamento il 5 ed il 6 agosto in Piazza Convento, a Minervino di Lecce, a partire dalle ore 20.