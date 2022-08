A Putignano sette statue di cartapesta raccontano la storia del paese: è carnevale anche in estate/Le foto

In attesa del ritorno del carnevale invernale (il prossimo anno), a Putignano è possibile visitare sette maestose opere in cartapesta. Il percorso è in centro, tra corso Umberto I e l'estramurale. Sculture straordinariamente imponenti (anche oltre 10 metri di altezza), realizzate per l'evento "cArte e Maschere" (conclusosi lo scorso luglio) ma disponibili fino alla fine di settembre.

La storia di Putignano

Tradizioni e cultura intrecciate con la cartapesta: su ogni statua di cartapesta c'è un qr code, che racconta la storia della cittadina barese. Vale la pena, a guardare le foto, fare un giro a Putignano.