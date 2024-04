«Per il G7 siamo nel rush finale per quel che riguarda la pianificazione. Siamo, infatti, nella fase realizzativa per i rinforzi che sicuramente arriveranno e per i numeri ufficiali delle delegazioni». Lo ha detto il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, nella sua prima conferenza stampa dopo la nomina del 26 marzo scorso, in riferimento all’organizzazione del G7. Sede principale dell’evento mondiale, dal 13 al 15 giugno prossimi, sarà Borgo Egnazia, a Fasano, in provincia di Brindisi.