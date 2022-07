Notte della Taranta, ospite Stromae. Il concertone torna col pubblico

E’ il musicista belga Stromae, compositore e rapper, l’ospite internazionale del Concertone 2022 della Notte della Taranta, che quest’anno festeggia le nozze d’argento con il Salento - prima edizione nel 1998 - e che dopo due anni di restrizioni causa Covid torna al suo assetto originario: un evento aperto a tutti, dove tutti - il 27 agosto prossimo - potranno lasciarsi soggiogare dalla musica e dallo spirito della Taranta. Ventuno tappe dal 4 al 25 agosto, 42 concerti, centinaia di prenotazioni turistiche per i giorni clou dell’appuntamento: «Sarà un’edizione speciale», hanno annunciato stamattina in conferenza stampa gli organizzatori e Dardust, maestro concertatore di quest’anno.

Emiliano: «Un evento internazionale legato alle tradizioni»

«La Notte della Taranta - ha detto Michele Emiliano - è un evento internazionale fortemente legato alle nostre tradizioni - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - ogni volta si scende in un’arena, molto complessa e affascinante insieme. Grazie a Dardust per essere con noi e soprattutto per avere ottenuto la disponibilità di Stromae che sembra quasi incarnare l’identità pugliese più antica. É per noi molto importante accettare queste sfide, perché la Puglia è un insieme infinito di contaminazioni del quale possiamo solo apprezzarne la bellezza e assumere, come il maestro sta facendo, il compito di andare avanti, senza tradire questo metodo. Si rafforza così la tenuta complessiva dell’umanità, si rafforza la politica, l’economia, la cultura. Grazie di cuore a Massimo Manera, al sindaco e a tutta la squadra straordinaria de La Notte della Taranta che ancora una volta sta facendo la gloria culturale della Puglia».