Birra e Sound, Mercatino del gusto, jazz ed escursioni: ecco cosa fare questa sera in Puglia

A Leverano, prende il via la seconda serata della 16esima edizione di Birra e Sound, si apre con la musica di Officina Zoè e Skarlat. A Bari invece è tutto pronto per "Bari Jazz". Ma non mancano escursioni e food. Agosto entra nel vivo dell'estate con tanti eventi in calendario in Puglia: ecco cosa fare questa sera 2 agosto.

Bari e provincia

Tutto pronto per "Bari Jazz", il festival metropolitano del capoluogo nella cornice della Festa del mare. A inaugurare la prima delle due serate, alle ore 21, la cantante pakistana Arooj Aftab che si esibirà, per la prima volta in Italia, presso la basilica di San Nicola in largo Abate Elia. Autrice di spessore, sarà la sua unica data italiana. L'ingresso è libero, per informazioni contattare il numero 366/3397036.



Continuano gli appuntamenti della XXI edizione di "Suoni della Murgia": ad Altamura alle ore 20.30, presso la dimora Cagnazzi, evento di Claudio Farinone che si esibirà in "Notturno per chitarra sola", inedita idea di Guitar solo per enfatizzare le note dell'autore. Ingresso fissato a cinque euro, per informazioni visitare il sito www.eventbrite.it.



A Rutigliano, infine, parte la rassegna "Cinema Muto" nell'ambito del festival "Minerva". Questa sera, alle ore 21, presso il chiostro di San Domenico, c'è la proiezione del film "Ma l'amore mio non muore mai". L'ingresso è gratuito, per informazioni contattare il numero 320 9041603.

Brindisi e provincia

Questa sera, a partire dalle ore 21, nella cornice de La Luna nel Pozzo in contrada Foragno ad Ostuni, va in scena lo spettacolo dal titolo: “Hanà e Momò”. Lo spettacolo è liberamente ispirato al racconto “Favola d’amore ” di Hermann Hesse, che ci illustra l’importanza del concetto di unione.

Continua questa sera alle 21.30 la stagione live di piazza Mercato a Brindisi, proposta da “Hello Guys - The Burger Joint” e “72100 – vino e bistrot” (direzione artistica di Tore Nobile). Sul palco la Cool Blues Band, tribute band musico-teatrale che ripercorre tutti i più bei brani della mitica band di Chicago fondata da Dan Aykroyd e John Beluschi (Jake ed Elwood Blues). Info e prenotazioni: Hello Guys (340.6952910/348.5554400); 72100 (328.3867208).

Torna Taberna Book Festival, la rassegna itinerante promossa dalla Taberna Libraria di Latiano carica di proposte culturali, tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo programmate in lungo e largo per la Provincia di Brindisi.

L’appuntamento d’esordio della kermesse culturale dal titolo “E la luna è una palla ed il cielo un biliardo...” è fissato per domani sera alle ore 20 in via Crispi a San Vito dei Normanni, un incontro musical-letterario di alto impatto emotivo basato sull’accostamento di versi poetici e musica d’autore, del potere comunicativo della poesia e i messaggi delle melodie che scaturiscono dal pentagramma, i componimenti di un giovane poeta e cantautore con le opere indimenticabili di un mostro sacro della musica italiana.

Lecce e provincia

Concerti e sorprese per la seconda serata di Birra e Sound a Leverano. Sul palco questa sera, alle 21, sarà la volta di Officina Zoè-storia e Skarlat.

Birra e Sound è una festa accessibile a tutti, con Abilfesta, grazie alla presenza di interpreti Lis e tutti i menù in Braille. Sarà inoltre garantito il servizio di trasporto disabili con accompagnamento. Ma la sorpresa straordinaria è la presenza di un gruppo di ragazzi “speciali” de L’Integrazione Onlus con Veronica Calamo e della Cooperativa La Ruota del Mulino con Laura Calabriso, che forniranno un servizio di accoglienza, info point e altre attività, supportati da due 2 operatori qualificati. Infine spazio alle birre (150 tipi) e alla gastronomia.

Sulle pagine social, Facebook e Instagram del festival, i foto contest per vincere birra e gadgets https://birraesoundfestival.com.

Seconda serata anche per la 23esima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie, in programma fino a domenica 7 agosto nel centro storico. Oltre alle tradizionali piazze e vicoli dedicati all’enogastronomia, per le “Cene in villa”, sarà protagonista stasera il ristorante otrantino “Al Tartufo”, che presenterà lo chef Antonio Spennato e un progetto, “Casa Borgia”, nuovo ristorante tra gli ulivi tra Otranto e Giurdignano. Selezioni vini a cura dei Produttori di Manduria, intrattenimento musicale con Barbara Enrico (voce) e Stefano Pellegrino (piano). Pronte a partire anche le attività del Mercatino Junior (nato da un’idea di Elisa Mele), dalle 19 alle 20.30 in piazza Aldo Moro con “Come nasce il formaggio”, approfondimento con il casaro Roberto Vincenti; i Gusto Lab con Tony Augello (alle 21 a Palazzo Romano), in tandem con Valentina de Palma su “Secondo a nessuno”, dissertazione sul suino nero pugliese con il produttore della comunità Slow Food Francesco Carriero, l’allevatore Giuseppe Caroli, il veterinario Michele Polignieri; il Salotto letterario, dalle 21.30 in piazza Aldo Moro, con Sergio Rizzo che intervista Gioacchino Bonsignore su “Le ricette di Gusto”.

Questa sera, inoltre, si aprirà, nell’atrio del Liceo “Capece”, la mostra di fotografie del giornalista Nunzio Pacella dedicata al territorio e alle sue tradizioni enogastronomiche, visitabile tutti i giorni fino al 7 agosto, dalle 18 alle 24.

Stasera, alle 22, il Castello di Tutino (Tricase) ospita il concerto di musica popolare del “Trio Levantino” con Carlo Canaglia, Daniele Vigna e Mario Salvi. Un grande solista del tamburo salentino, uno dei migliori organettisti italiani e la voce e la chitarra di uno di portatori della tradizione si incontrano al palazzo di Tutino per un emozionante percorso tra pizziche,tarantelle e tammurriate. Ingresso gratuito. Info: 333181736.

Taranto e provincia

Il soprano sudafricano Pretty Yende, in concerto questa sera alle 21 al Teatro Fusco di Taranto. L’artista sarà accompagnata al pianoforte da Giulio Zappa. Per il concerto (biglietti da 20 a 40 euro) è stata preparata una promozione last minute. Per informazioni: 080.4301828.

In cammino sul mar Piccolo. Come pellegrini, alla scoperta di quei luoghi del presunto passaggio di San Pietro. In questa estate torna “La Via Petrina – Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma” da un’idea della cooperativa Polisviluppo che da oggi al 4 agosto in uno dei luoghi più belli di Taranto propone l’itinerario dai giardini di Eucadius al Cervaricium, nell’ambito del programma estivo 2022 della Via Petrina. Partenza ore 16.45 presso Oasi dei Battendieri, rientro ore 20. Prenotazione obbligatoria al 340. 7641759, quota di partecipazione 15 euro, gratis per i bambini fino a 12 anni accompagnati.

A Masseria Russoli, nel Parco Terra delle Gravine, oggi si terrà una escursione per conoscere da vicino l’asino di Martina Franca. I partecipanti saranno vicini ai simpatici asini di Martina Franca, nella meravigliosa cornice di masseria Russoli di Crispiano dove la Regione Puglia, dal 1981, porta avanti il prezioso impegno di conservazione del patrimonio genetico di questa pregiata razza asinina. Animali mansueti, curiosi, intelligenti, per la loro rusticità sono stati esportati in tutto il Mondo e sono stati impiegati, in particolare, per la produzione di muli.

Poi si esplorerà l’aia, lo iazzo e lo splendido oliveto monumentale della masseria, dove i cespugli di macchia mediterranea abbracciano, in un delicato equilibrio, i contorti e scultorei tronchi di olivo. Dalle ore 10 con prenotazione al 3665999514.