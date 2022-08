Concerti, feste e musica in Puglia: tutti gli eventi di oggi. Ecco cosa fare

Sarà Tommaso Paradiso a far cantare Monopoli questa sera, a Max Pisu invece il compito di far divertire Ostuni. Grandi risate a Leverano dove sarà ospite Mandrake. Proseguono gli appuntamenti dell'estate in Puglia tra concerti, feste, musica e dj set. Ecco cosa fare questa sera 3 agosto.

Bari e provincia

Ha preso ufficialmente il via il "Tommy Summer Tour 2022", l'appuntamento itinerante di Tommaso Paradiso. Questa sera, alle ore 21, il cantautore farà tappa a Monopoli nello spazio Think Tank. Per l'evento, i tagliandi sono disponibili su www.ticketone.it o https://dice.fm.

A Polignano a Mare continua la rassegna "Ad Libitum. La grande musica". Questa sera, alle ore 21, Massimiliano Cividati racconta la storia di John Banvard, il più famoso e ricco pittore americano del diciannovesimo secolo. L'evento prevede un ingresso con contributo all'attività concertistica di 12 euro , due euro in meno per over 65 e under 25.

Brindisi e provincia

Torna questa sera Teatro Madre Festival presso il Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano (Ostuni) con un programma tra sguardi rivolti al futuro e vecchie conoscenze.

Dalle 21 protagonista sarà il noto comico Max Pisu. Il suo “Affetti instabili” è uno spettacolo divertente, nuovo nei contenuti, nel quale può mancare il saluto dello storico personaggio Tarcisio che il grande pubblico televisivo ha conosciuto come fervente frequentatore di parrocchie e gite a Lourdes. In questo caso, Tarcisio racconterà come ha vissuto la quarantena tra le mura domestiche.

Questa sera, alle 20,30 in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica, ritorna l’appuntamento con “Ballando in piazza”, spettacolo – evento organizzato dal “Club da Rosa”, giunto alla sua 19esima edizione. Principale protagonista sul palco all’ombra della torre dell’orologio sarà Aurelio Larosa che con la sua band proporrà canzoni tratte dal suo nutrito repertorio discografico, ma anche brani famosi della musica italiana. Inoltre, per gli appassionati, non mancheranno brani di liscio e poi divertentismo per tutti.

Lecce e provincia

Una serata tutta di musica d’autore a Copertino, in piazza Castello (dalle 21.30 in poi), con il concerto di Francesco “Cesko” Arcuti, storico leader degli Après La Classe, e i suoi BananaSwing.

Nell’area mercatale di Leverano, prosegue, fino al prossimo 7 agosto, “Birra e sound”. Stasera il programma prevede ancora un doppio appuntamento musicale, che parlerà il linguaggio della pace. Sul palco i “Fanfara Station”. Fanfara Station celebra l’epopea dei popoli migranti del Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe in linea proprio con lo spirito inclusivo, multiforme e variegato di Birra e Sound 2022, che parla il linguaggio della pace. E ancora l’ironia e le risate di Mandrake e Bekkalossi sul palco in area pineta.

Due giorni di festa per rinnovare il tributo di fede verso il Santo Patrono. A Cavallino si festeggia San Domenico di Guzmán. Stasera alle 19,30 in piazza Castromediano la messa celebrata dall’arcivescovo metropolita di Lecce. Prima della celebrazione, il sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni consegnerà la chiave del paese nella mani della statua del Santo. Dopo processione con la banda Città di Surbo. Alle 22, il live del Fronte del Blasco, cover di Vasco Rossi.

Taranto e provincia

Matthew Lee con il suo “Rock & Love Tour” farà tappa oggi a “Oltre, lido Gandoli” a Leporano.

Matthew Lee è un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale, vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Prima e dopo il concerto, Miss Pia dj set.

Biglietti con posto libero acquistabili anche su circuito Vivaticket, con possibilità di prenotare anche la cena o il tavolo bar.

Per informazioni e prenotazioni: 3341116365.

Secondo appuntamento oggi a Massafra, in Piazza Scarano, della rassegna “Il Tempo della Festa”, iniziativa di cinque spettacoli per bambini e per adulti, a cura del Teatro delle Forche. Andrà in scena “Zio Mondo”, uno spettacolo del Teatro Le Giravolte, tratto dal libro di Bruno Tognolini, con Ludovica Ciardo e Matteo Padula, regia di Francesco Ferramosca. Scenografie, disegni e figure di Amelia Sielo.