Cosa fare stasera in Puglia? Un sabato tra concerti, teatro ed eventi: Pfm, De Martino, Concato e tanto altro

Il primo sabato di marzo in Puglia regala tanti appuntamenti per ogni gusto. A partire dalla storica band della Pfm che nel venticinquesimo anniversario dalla scomparsa del “più grande poeta italiano dagli anni 50 ad oggi” (per usare le parole di Fernanda Pivano), torna sui palchi con “PFM canta De André - Anniversary”. E poi ancora lo show di Stefano De Martino, Fabio Concato e tanti altri eventi.

Ecco una carrellata di eventi dalle varie città, scorri le slide.