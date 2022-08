Serata di eventi in Puglia. Da Ruggeri, ai Sottotono e Subsonica

Da Enrico Ruggeri ai Sottotono. Grande musica questa sera in Puglia, nelle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Ma anche il chitarrista dei Subsonica, passeggiate fra le fontane e gusto, a Maglie, con la quarta giornata del "mercatino". Ecco tutti gli eventi in programma questa sera.

Cosa fare stasera in provincia di Bari

Stasera, alle ore 21.30, nella piazza principale del Puglia Village, a Molfetta, si esibisce Enrico Ruggeri tra "musica e parole": l'artista sarà coinvolto sul palco della Land of fashion pugliese in un dialogo musicale che ripercorrerà le tappe principali della sua vita. Nessun costo: l'evento è totalmente gratuito.

All'Extrablatt di Rutigliano, alle ore 22.30, spazio all'electronic live set dei Moodintrigo. Musicisti eclettici, che vantano oltre 300 concerti in Italia. Anche in questo caso l'ingresso è gratuito. Per info 347/2990121.

A Polignano, infine, alle ore 21, appuntamento tra "Pirati e leggende": la città diventa luogo di un'escursione che unisce turismo e cultura. Prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 340/3394708.

Cosa fare stasera in provincia di Lecce

Al Babilonia di Torre Sant’Andrea Max Casacci, è chitarrista fondatore dei Subsonica, presenterà live il suo Earthphonia, album realizzato esclusivamente con suoni della natura. Giro di boa per il Mercatino del Gusto di Maglie. Questa sera si aprirà la quarta giornata tra appuntamenti tradizionali e consolidati come il Fornello-Hostaria di Puglia di Noci (in via Capece) o Pasta Experience (in piazzetta Campanile) e serate speciali come la Cena in villa (a Palazzo Romano). Stasera e domani a Carpignano Salentino va in scena “Affacci 2022 - la bellezza dello stupore”. Due serate per vedere gli affacci più belli, visitare palazzi storici, cortili e fare un viaggio nel tempo e nella storia del borgo della Grecìa Salentina. All'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, (ore 21.30 - contributo associativo 7 euro) immancabile concerto di inizio agosto del cantautore Mino De Santis.

Cosa fare stasera in provincia di Brindisi

Si avvicina la XXV edizione del «Barocco Festival Leonardo Leo». Un prologo originale con tre appuntamenti successivi a partire dalle 20.30 di questa sera proprio a San Vito. «Buon compleanno Don Lionardo» è il titolo di una non-stop fino a mezzanotte per brindare al maestro, con la tradizione dello “stappo” familiare ai più giovani, e calare la città nel mood barocco. A Ceglie Messapica stasera alle 19 La via delle Fontane, un trekking urbano per celebrare quello strumento prezioso, che trasporta linfa vitale: le fontane.

Cosa fare stasera in provincia di Taranto

Tormento e Big Fish arrivano a Taranto per una performance che coniugherà i loro più grandi successi cantati live e un dj-set. Imperdibile appuntamento con i Sottotono al Mon Rêve Resort. L’evento rientra nel “Summer Festival” organizzato dal Mon Rêve. Una serata in onore del romanticismo di Brahms a Maruggio nella programmazione estiva promossa dal Comune di Maruggio. Protagonista della serata l’ottetto vocale Leochorus diretto da Andrea Crastolla. L’appuntamento è per oggi alle ore 21 presso il giardino di Palazzo Caniglia. Il concerto del soprano Anna Pirozzi, in programma questa alle 21 nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca di fatto conclude la 48esima edizione del Festival della Valle d’Itria.