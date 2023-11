Maltempo in Salento, vigili del fuoco all'opera nella notte: caduti alberi e pali della luce

Questa notte, il distaccamento del comando provinciale di Gallipoli è intervenuto nel comune di Casarano in via Provinciale per Supersano, al civico 34, per gestire un'emergenza relativa alla caduta di un palo della pubblica illuminazione e, contemporaneamente, in via Provinciale per Supersano al civico 10/8, per la caduta di un albero.

Gli episodi

Nel primo evento, il cedimento di un palo della pubblica illuminazione ha interessato una proprietà privata, provocando danni a un cancello nel giardino.

I vigili del fuoco hanno immediatamente delimitato l'area e garantito la sicurezza in attesa dell'intervento da parte di una ditta specializzata.

Il secondo evento ha coinvolto la caduta di un albero di pino domestico su due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno tempestivamente liberato entrambe le autovetture colpite, mitigando i danni e ripristinando la sicurezza della zona.

Inoltre, altri episodi legati al maltempo hanno colpito il Basso Salento, richiedendo un costante e prolungato impegno da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Gallipoli, Maglie e Tricase durante tutta la notte.

Il Comando Provinciale di Lecce continua a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi necessari per garantire la sicurezza e il supporto alle comunità colpite dalla perturbazione atmosferica.