È stato trovato morto in casa, dopo che per ore non aveva dato sue notizie. A perdere la vita, stroncato da un infarto, Vincenzo Spirito, 70 anni, ex luogotenente dell’Aeronautica. Una persona vitale e conosciuta a Maglie, nel Salento, un uomo impegnato in diverse associazioni.

L’allarme è scattato in tarda mattinata quando gli amici, dopo aver tentato diverse volte di contattarlo, hanno deciso di indagare. Spirito infatti non faceva mancare mai il saluto, in particolare attraverso il cellulare. Un comportamento anomalo che, dopo qualche ora, ha convinto i conoscenti, ormai preoccupati, a cominciare le ricerche dall’abitazione, nei pressi di via Gallipoli per verificare se l’uomo avesse avuto bisogno di aiuto. Per favorire l’accesso all’appartamento, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre il traffico, spesso caotico in quella zona, è stato regolato dai vigili urbani. Purtroppo la verità si è rivelata, tra le tante ipotesi, la peggiore: l’ex maresciallo era riverso in bagno, colpito da un infarto. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa dell'Immacolata.