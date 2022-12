Malore alla guida, morto il medico di famiglia. Oggi i funerali

Improvvisamente, ieri mattina, è morto il dottor Tommaso Greco, medico di famiglia che esercitava la sua professione a Castromediano, dove era molto conosciuto e amato da tutti i pazienti.

Ieri in tarda mattinata, dopo l'ultima visita in ambulatorio, insieme alla moglie, aveva deciso di recarsi a San Cataldo per una passeggiata vicino al mare. Attorno a mezzogiorno, mentre era alla guida sulla via per la marina leccese, ha avvertito un malore a seguito del quale è uscito di strada. Il medico è stato trasportato d'urgenza al "Vito Fazzi", dove però il suo cuore ha cessato di battere.



Il medico, probabilmente stroncato da un infarto, sarebbe andato in pensione fra qualche anno. Lascia la moglie e due figli. Il funerale oggi alle 16, ma già dalle 12 in chiesa si potrà dare l'ultimo saluto al dottore.

Il messaggio del parroco



"La comunità parrocchiale partecipa al dolore che ha colpito tutta la comunità civile di Castromediano e, in particolare, la famiglia per la prematura scomparsa del dott. Tommaso Greco. Quando la notizia si è diffusa - scrive il parroco, don Sebastiano - tutte le persone incontrate dal sottoscritto non hanno fatto altro che evidenziare le sue doti professionali e di non comune disponibilità e abnegazione.

Affidiamo pertanto al Signore un uomo di grande nobiltà di animo che sia esempio di carità vissuta per tutti".



Il Comune

La prematura e improvvisa scomparsa del dottore Tommaso Greco lascia sgomente le Comunità di Cavallino e Castromediano, che subiscono una grave e incolmabile perdita. Figura eminente di medico, disponibile e scrupoloso, ha anteposto a qualsiasi altro interesse la salute dei Suoi pazienti. La Civica Amministrazione di Cavallino, unitamente ai Concittadini di entrambe le Comunità, esprime il suo profondo cordoglio e si unisce al dolore dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e di stimato professionista.