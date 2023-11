Salento, aeronautica in lutto. morto il pilota Antonio Pollesel

Cordoglio in paese e nella frazione di Basalghelle, frazione del comune di Mansuè, in provincia di Treviso per la morte di Antonio Pollesel, 85 anni, che per tutti era “il pilota”. Nella vita lavorativa l'uomo era stato maresciallo istruttore all'aeroporto militare di Galatina, in provincia di Lecce. Era, in pratica, colui che addestrava i piloti a diventare tali, aveva al suo attivo una grande professionalità unita a profonda passione. Una volta andato in pensione, si era iscritto all'Aeroclub di Treviso.

Spesso, nelle belle giornate, portava gli amici a fare un giretto su un aereo appunto dell'associazione trevigiana oppure dell'aviosuperficie Carrer di Salgareda.

Era un pilota provetto, sapeva compiere avvitamenti e diverse acrobazie, senza mai perdere d'occhio la sicurezza. Il funerale avrà luogo oggi, sabato, alle 10.30 in chiesa a Basalghelle. Antonio Pollesel lascia la signora Maria, le sorelle Rita e Anna.