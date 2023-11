Addio a Ippolito, storico funzionario della Regione: impegno multiforme e simpatia innata

Addio a Giuseppe Ippolito, storico funzionario della Regione Puglia originario di Novoli e impegnato, nel corso della sua lunga carriera lavorativa, in numerose attività prima nel settore privato e poi in quello pubblico in cui si è sempre distinto per le innate capacità relazionali e le sue doti di grande comunicatore. Residente a Lecce, Ippolito aveva 69 anni ed è scomparso nelle scorse ore a causa di un male incurabile. Era da poco andato in pensione, anche se aveva continuato a lavorare nello staff della presidenza della Regione con il ruolo di coordinatore delle relazioni con il pubblico, gli enti locali, le associazioni, le fondazioni e le amministrazioni ministeriali.

Precedentemente ha coordinato le attività della sezione Vigilanza ambientale e, ancora prima, aveva lavorato per il dipartimento Qualità del territorio e Ambiente. Nella sua lunga carriera in Regione, però, ha lavorato anche presso gli uffici Urbanistica, Minerario ed Ersap ed è stato responsabile dell’Ente provinciale per il turismo di Lecce. Anche nel settore privato, Ippolito ha dato prova di grandi doti imprenditoriali e comunicative: ha collaborato con la Gazzetta del Mezzogiorno come responsabile dell’agenzia pubblicitaria ed è stato amministratore unico e socio della Supercar, concessionaria per Lecce, Brindisi e Taranto dei marchi Saab, Mazda e Aprilia. Recentemente, poi, si era avvicinato al mondo della ristorazione, diventando socio del ristorante “Food Pop” di Gallipoli. Giuseppe Ippolito lascia la moglie Ianita Marzo, anche lei funzionaria regionale, e i figli Francesco, recentemente nominato primario del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Copertino, e Valentina, responsabile della comunicazione di un’azienda leccese. I funerali di Ippolito si svolgeranno domani, lunedì 6 novembre, alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio di Lecce.