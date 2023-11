Cultura e politica locale in lutto: addio a Giuseppe Quarta, storico esponente della sinistra cittadina

Cultura e politica locale in lutto per la scomparsa del professore Giuseppe Quarta, storico esponente della sinistra, uomo delle istituzioni e a lungo amministratore comunale a Monteroni, ma anche docente, maestro di intere generazioni, scrittore e autore di libri di poesie. Quarta aveva 81 anni e si è spento l’altro ieri.

La militanza

Ha attraversato la storia e le evoluzioni della sinistra militando dal Pci al Pds (con la parentesi targata Rifondazione), dai Ds al Pd per poi abbracciare il civismo.

Più volte consigliere di opposizione, fu poi assessore ai servizi sociali (dal 1992 al 1997) e alla cultura (dal 2003 al 2005). Uomo di parte, sebbene mai fazioso e sempre aperto al dialogo. Non a caso, nei primi anni Novanta fu uno dei promotori della “coalizione arcobaleno” (che comprendeva finanche il Movimento sociale, oltre che comunisti, socialisti e liste civiche come il Quadrifoglio): un governo trasversale e di salute pubblica di cui fu protagonista come assessore nelle giunte dei sindaci Giovanni Bernardini e Pippi Pati. Credeva nella politica ed era un militante a tuttotondo, dalle sezioni di partito alle istituzioni e al di là delle poltrone e degli incarichi. Lascia due figlie, il fratello e i nipoti. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa dell’Ausiliatrice di Monteroni.